Un grande evento a ingresso gratuito realizzato dal Liceo "Elsa Morante"

Una piazza che si trasforma in un ideale crocevia di culture, lingue e visioni globali. Giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 19:30, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia (Napoli) ospiterà la prima edizione del Festival dell’Intercultura. L’evento, a ingresso completamente gratuito, è ideato e realizzato dal Liceo “Elsa Morante” in stretta collaborazione con la Municipalità 8 del Comune di Napoli.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’istituto scolastico di aprire non soltanto le porte al territorio circostante, ma di strutturare connessioni internazionali stabili, partendo proprio dal Messico, paese con il quale la scuola ha già avviato da tempo una fitta e proficua collaborazione. Questa visione globale valorizza una profonda sinergia istituzionale, sancita dai patrocini dell’Ambasciata del Messico in Italia, del Consolato del Messico a Napoli, dell’Università di Salamanca, della Municipalità 8 – Comune di Napoli, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana: enti che hanno sposato il progetto con grande interesse ed entusiasmo, riconoscendone l’alto valore formativo e sociale.

La manifestazione si aprirà con un forte segnale di coesione territoriale e regionale grazie alla Federazione Bande, Cori e Majorette della Campania (FBCM). La loro attesa esibizione unirà simbolicamente i diversi comuni del territorio campano in un unico grande coro di inclusione, dimostrando il potere universale della musica come veicolo di pace e dialogo sociale.

Ad aprire l’ampio evento – dalle ore 20:10 – saranno previsti i saluti e i contributi istituzionali della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Marzocchella, della Dott.ssa Anna Distinto, Vicepresidente della Municipalità 8, e dei rappresentanti del Comune di Napoli e della Città Metropolitana. La serata sarà arricchita da un intervento video straordinario di Sua Eccellenza Genaro Lozano, Ambasciatore del Messico in Italia, a testimonianza del profondo valore interculturale del progetto.

Fino alla mezzanotte (ora di conclusione della manifestazione), la piazza sarà animata da un ricchissimo palinsesto di performance artistiche plurilingue, danze e letture curate direttamente dagli studenti del Liceo Elsa Morante. Parallelamente, il pubblico potrà fruire di mostre e laboratori artistici pensati per i bambini, interamente curati dagli artisti e dagli artigiani ospiti della serata.