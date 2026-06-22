Il Direttore generale incontra l’infermiera molestata: "Episodi inaccettabili. Massima tutela per gli operatori"

A seguito dell’episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri presso il triage del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, il Direttore generale, Germano Perito, e il Direttore dell’Ufficio Legale aziendale, Lydia D’Amore, hanno incontrato questa mattina l’infermiera vittima di gravi molestie verbali da parte di un paziente.

La professionista, ancora profondamente scossa per quanto accaduto, ha ricostruito nel dettaglio l’episodio, evidenziando come il comportamento dell’uomo abbia non solo provocato un forte disagio personale, ma anche intralciato l’attività degli operatori impegnati nelle procedure di triage. La situazione, che rischiava di degenerare ulteriormente, è stata contenuta grazie al tempestivo intervento del personale di vigilanza in servizio e delle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate all’operatrice tutte le forme di tutela previste dalla normativa vigente e le iniziative che l’Azienda può intraprendere a suo sostegno.

Il manager ha espresso la piena solidarietà dell’Azienda all’infermiera coinvolta, stigmatizzando con fermezza quanto accaduto, e ha rivolto parole di sincero ringraziamento all’operatrice, estendendolo a tutto il personale del Pronto soccorso per il lavoro svolto quotidianamente con professionalità, dedizione e senso di responsabilità al servizio dei cittadini.