Oggi il secondo incontro pubblico su temi legati alle prospettive di carriera

Alessandro Pezzella, un candidato innovatore per il Rettorato dell’antico Ateneo Federiciano. Partire dalle persone per le prossime elezioni del 2 e 3 luglio: oggi il secondo incontro pubblico su temi legati alle prospettive di carriera di tutti coloro che, pur vivendo l’Ateneo, arricchendolo grazie alle attività di ricerca e didattica, non rivestono il ruolo di I fascia. Il 22 giugno, presso l’edificio centrale a partire dalle 12.30 si affrontano le tematiche di sviluppo dell’Università Federico II.

“Il prossimo sessennio – afferma Pezzella – andrà affrontato per confrontarsi sul Fondo di Finanziamento Ordinario, che oggi è sottoposto a forti pressioni, perché la sua distribuzione è sempre più legata alla capacità di produrre risultati nella didattica, nella ricerca e nei servizi”.

La sfida allora si sposta sul piano manageriale, nel senso di instaurare rapporti forti con il Ministero dell’Università e non solo, al fine di chiedere con determinazione le risorse necessarie. Anche perché “lo stesso MUR riconosce – prosegue Pezzella – che il finanziamento del sistema universitario è fermo a quindici anni fa”.

Perciò: “rappresentare con forza queste istanze presso Governo e Ministero significa permettere alla Federico II di continuare a investire sulla qualità, valorizzare le proprie eccellenze, migliorare l’organizzazione, attrarre risorse attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico per una collaborazione sempre più intensa tra pubblico e privato, incentivare le collaborazioni in ambito nazionale e internazionale”.