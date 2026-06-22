Asl Avellino, screening sul territorio

Nel weekend screening gratuiti e attività di prevenzione con i camper della salute

Aggiunto da Redazione il 22 giugno 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Salute in movimento Monto TauranoUltimo week end di giugno per il tour itinerante “Summer Camp(er)” dell’Asl Avellino. Il 27 e 28 giugno i camper della salute fare tappa nei comuni di Montoro e Taurano, con l’obiettivo di intercettare una platea sempre più ampia di cittadini sul territorio provinciale, grazie alla collaborazione con i Comuni irpini.

I cittadini potranno accedere gratuitamente, con prenotazione, allo screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C. Le attività di screening si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 secondo il seguente calendario:

Sabato 27 giugno – Montoro

Piazza Michele Pironti (frazione Piano)

Info e prenotazioni: tel. 0825 502206

Domenica 28 giugno – Taurano

Sede: Villa Comunale, Piazzale Giovanni Falcone

Info e prenotazioni: tel. 327 1590877

Durante le due giornate, i cittadini potranno accedere gratuitamente a una serie di screening cruciali per la tutela della salute:

Screening della mammella: Mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

Screening della cervice uterina: Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni

Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

Screening dell’Epatite C (HCV): test gratuito per i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)

Oltre alla prevenzione clinica, l’iniziativa darà spazio alla solidarietà. In entrambe le tappe sarà allestito un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti. Gli operatori saranno a disposizione per fornire chiarimenti e per raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini che desiderano sottoscriverla.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it