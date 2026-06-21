Le ACLI celebrano i 50 anni di Mastella

L’associazione rende omaggio al percorso istituzionale dell’ex ministro e sindaco di Benevento

Le Acli provinciali di Benevento rendono omaggio all’onorevole Clemente Mastella in occasione del traguardo dei cinquant’anni di attività istituzionale, che sarà celebrato questa sera al Teatro Romano di Benevento. Una delegazione dell’associazione sarà presente all’iniziativa, accogliendo con gratitudine l’invito a partecipare a una ricorrenza significativa per una delle figure più longeve e riconoscibili della vita politica italiana. “Nel corso della sua lunga esperienza pubblica, Clemente Mastella ha sempre dimostrato attenzione verso le esigenze delle persone e delle realtà sociali impegnate quotidianamente nella tutela dei diritti dei cittadini”, sottolinea Filiberto Parente, consigliere nazionale Acli.

“Da Ministro del Lavoro nel primo Governo Berlusconi, in una fase particolarmente delicata per il Patronato Acli nazionale, seppe affrontare con sensibilità e disponibilità le problematiche che interessavano il nostro sistema. Rimane viva nella memoria la sua volontà di sostenere chi ogni giorno è impegnato ad aiutare le persone nell’accesso ai propri diritti”. Nel formulare gli auguri all’onorevole Mastella per questo importante anniversario, le Acli di Benevento rinnovano il proprio apprezzamento per il contributo offerto nel corso di mezzo secolo di attività istituzionale e per l’attenzione dimostrata verso i temi del lavoro, della solidarietà e della coesione sociale.