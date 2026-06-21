Avellino – Espulso cittadino marocchino
Operazione della Polizia di Stato nell’ambito del contrasto all’immigrazione irregolare
Nella giornata di ieri, personale specializzato della Questura di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, ha rimpatriato un cittadino marocchino, di 35 anni, con diversi pregiudizi di polizia. Lo stesso è stato accompagnato dall’aeroporto di Roma Fiumicino a quello del Paese di origine.
Continua è l’attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare.