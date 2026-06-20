Il "Corteo degli Orsini" inaugura il calendario promosso da UNPLI Campania per valorizzare storia e territori

Il Comitato Regionale UNPLI Campania annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale del calendario regionale delle Rievocazioni Storiche per l’anno 2026, frutto di un intenso percorso di programmazione e coordinamento sviluppato negli ultimi mesi. Il primo appuntamento sarà il prestigioso “Corteo degli Orsini di Pago del Vallo di Lauro (AV)”, evento che, grazie a un meticoloso lavoro di ricostruzione filologica e passione territoriale, riporta in vita fasti e atmosfere del passato.

L’avvio di questa importante rassegna è il frutto di un proficuo e costante lavoro di squadra, nato dalla sinergia tra i presidenti delle Pro Loco impegnate nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale campano, con il coordinamento dei Presidenti Provinciali e il prezioso supporto del Delegato UNPLI Campania, Florindo Garofalo. Il suo contributo è stato determinante nel definire le linee guida per una valorizzazione autentica e istituzionale delle rievocazioni. La sua esperienza e il suo impegno costante hanno permesso di creare un ponte tra il rigore storico necessario per queste manifestazioni e la dinamicità dell’associazionismo moderno, valorizzando il ruolo cruciale che le Pro Loco ricoprono nel tessuto sociale ed economico della regione.

La rievocazione del Corteo degli Orsini non rappresenta solo un appuntamento turistico, ma l’inizio di un percorso di coesione che vede unite le Pro Loco della regione in un unico obiettivo: trasformare la storia locale in un motore di promozione territoriale. Il coordinamento strategico, guidato dal confronto costante con le realtà associative del territorio, mira a elevare la qualità delle manifestazioni, garantendo rigore storico e capacità narrativa.

Prospettive per il 2026

Con tale rievocazione, UNPLI Campania dà il via al calendario di eventi che, nei prossimi mesi, coinvolgerà numerose località della regione, raccontando le leggende, le gesta e le tradizioni che hanno plasmato il volto della Campania. Ogni appuntamento sarà un’occasione per riscoprire il legame indissolubile tra le comunità locali e le proprie radici, offrendo al pubblico una vera e propria “esperienza nel tempo”.

Le Pro Loco ci sono, unite in una rete che custodisce la memoria, valorizza i territori e costruisce il futuro delle comunità.