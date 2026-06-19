VinItaly e Napoli Racing Show

Siglato il protocollo d'intesa per il progetto “Vini & Oli della Magna Grecia”

Con il supporto di Vinitaly e la supervisione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania si rafforza il progetto “Vini & Oli della Magna Grecia”, che dal 27 al 29 novembre 2026 sarà protagonista sul Lungomare Caracciolo all’interno del Napoli Racing Show.

Un importante passo avanti per il progetto “Vini & Oli della Magna Grecia”, la grande rassegna dedicata alle eccellenze vitivinicole ed olearie del Mezzogiorno che si svolgerà dal 27 al 29 novembre 2026 nell’ambito della III Edizione del Napoli Racing Show – Gran Premio di Napoli. Grazie alla collaborazione con Vinitaly, la più prestigiosa manifestazione italiana dedicata al mondo del vino, e con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, l’evento compie un significativo salto di qualità, rafforzando il proprio ruolo di vetrina per le produzioni di eccellenza del Sud Italia.

Il cuore pulsante di questa rassegna sarà un mega padiglione espositivo che sorgerà nell’area della Rotonda Diaz, affacciata sullo straordinario scenario del Golfo di Napoli, dove produttori, operatori del settore, buyer, giornalisti, turisti e appassionati potranno incontrarsi per conoscere, degustare e valorizzare alcune delle migliori produzioni enogastronomiche del Mezzogiorno. Il programma prevede degustazioni guidate, masterclass, incontri con produttori, momenti di approfondimento culturale e iniziative dedicate alla promozione del patrimonio enogastronomico della Magna Grecia, con particolare attenzione alla qualità, alla tradizione, all’innovazione e all’internazionalizzazione delle imprese del settore.

A tracciare gli obiettivi di questo grande polo del gusto è Enzo Rivellini, Presidente del Napoli Racing Show, che dichiara:

“La collaborazione con Vinitaly rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni e conferma la validità del progetto Vini & Oli della Magna Grecia. Il nostro obiettivo è creare a Napoli uno dei principali appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari del Sud Italia, capace di attrarre produttori, operatori, buyer e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Vogliamo che il Napoli Racing Show diventi sempre più un contenitore di grandi eventi, in cui sport, turismo, cultura, enogastronomia e sviluppo economico possano convivere e rafforzarsi reciprocamente, contribuendo alla promozione dell’immagine di Napoli e dell’intero Mezzogiorno nel mondo”.