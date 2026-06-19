Da alcuni giorni il museo è presente con una propria pagina dedicata su museitaliani.it

Un nuovo e significativo traguardo per il Museo Archeologico di Bisaccia. Da alcuni giorni il museo è presente con una propria pagina dedicata su museitaliani.it, il portale del Ministero della Cultura che raccoglie e promuove i principali musei, parchi archeologici e luoghi della cultura del Paese.

Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la comunità bisaccese e per l’intero territorio dell’Alta Irpinia, perché inserisce il museo all’interno del circuito nazionale della valorizzazione culturale, garantendogli una visibilità più ampia e rendendolo facilmente accessibile a visitatori, studiosi e turisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’approdo su Musei Italiani rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato con l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale, ottenuto lo scorso anno: un riconoscimento che ha certificato il rispetto degli standard qualitativi richiesti dal Ministero della Cultura in materia di gestione, conservazione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio culturale.

La presenza sul portale ministeriale consente oggi al polo museale di Bisaccia di essere inserito tra le realtà culturali del panorama nazionale, con una scheda dedicata che ne racconta la storia, il patrimonio archeologico custodito e le informazioni utili per la visita. È un’opportunità importante per rafforzare l’attrattività turistica del territorio e promuovere in maniera sempre più efficace il ricco patrimonio storico e archeologico dell’Irpinia.

«La presenza del nostro Museo Archeologico sul portale nazionale dei musei italiani è motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità e rappresenta il riconoscimento di un lavoro portato avanti con costanza e professionalità nel corso degli anni. Questo risultato contribuisce a dare ulteriore visibilità al nostro patrimonio culturale e conferma il ruolo del museo come punto di riferimento per la valorizzazione dell’identità storica del territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al direttore scientifico Giampiero Galasso per l’impegno e la competenza con cui ha seguito il percorso di crescita del museo, consentendogli di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi e di affermarsi nel panorama culturale regionale e nazionale», dichiara l’assessore Giuseppe Ciani.