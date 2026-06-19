Lunedì 22 giugno evento gratuito nel cuore del Partenio tra biodiversità, cultura e musica

La magia del solstizio d’estate incontra la bellezza incontaminata del Parco Regionale del Partenio. Lunedì 22 giugno 2026, presso l’Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano, si terrà “Solstizio – Danzan le fronde, cantan i fati”, un evento speciale che unisce musica, natura, biodiversità e valorizzazione del patrimonio ambientale, promosso nell’ambito del progetto “Soft, Inclusive and Smart – Partenio Adventures For All”, finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Piano Sviluppo e Coesione – Misura “Montagna Italia”. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per celebrare l’inizio dell’estate nel territorio del Partenio attraverso un’esperienza culturale e sensoriale immersa nella natura, in uno dei luoghi più suggestivi, rari e prestigiosi dell’Appennino campano: la faggeta con agrifoglio e tasso. Il programma prenderà il via alle ore 16:00 con l’accoglienza dei partecipanti presso l’area “Acqua delle Vene”, dove sarà attivo un punto informativo dedicato all’Oasi e alle attività del progetto.

A seguire è prevista una passeggiata guidata verso il belvedere, durante la quale i partecipanti potranno conoscere più da vicino le peculiarità ambientali dell’area, la sua straordinaria biodiversità e il valore naturalistico che caratterizza l’Oasi WWF. Il momento centrale della giornata sarà alle 18:00 con l’esibizione, intitolata “Danzan le fronde, cantan i fati”, dell’ensemble internazionale The Italian Consort, formato da cinque musicisti specializzati nell’esecuzione di repertori musicali del XVI e XVII secolo mediante copie fedeli di strumenti storici.

I musicisti proporranno una raffinata selezione di musiche provenienti dall’Italia, dall’area franco-fiamminga e dal mondo germanico, accomunate da una forte componente ritmica e da una scrittura particolarmente adatta agli strumenti a fiato. Un viaggio musicale acustico e con livelli sonori contenuti, senza amplificazione, per dialogare idealmente e praticamente con il contesto naturale circostante, offrendo al pubblico un’esperienza suggestiva.

La conclusione della manifestazione è prevista alle ore 20:00 circa. L’evento si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione turistica e ambientale promosso dal GAL Partenio attraverso il progetto “Soft, Smart and Inclusive: Partenio Adventures For All”, finalizzato a rendere il territorio sempre più accessibile, inclusivo e attrattivo per visitatori, escursionisti e appassionati di turismo sostenibile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con WWF Sannio, Comune di Pannarano e con il sostegno del Ministero del Turismo, nell’ambito del programma FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. GAL Partenio Consorzio via Caprioli, 25 83030 Santa Paolina – Avellino (IT) «La valorizzazione delle aree montane passa anche attraverso la capacità di coniugare natura, cultura e partecipazione – dichiara il WWF Sannio –. Eventi come questo consentono di far conoscere luoghi straordinari come l’Oasi Montagna di Sopra e di promuovere una nuova idea di turismo lento, sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.