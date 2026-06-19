I fondi stanziati rientrano nell'ambito delle PNRR e hanno visto il finanziamento di 15 Comuni irpini

Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione del Merito l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Grazie allo scorrimento delle graduatorie il Comune di Montoro è rientrato nel finanziamento destinato all’adeguamento antincendio e ad interventi urgenti in scuole del primo e secondo ciclo.

Il Comune di Montoro ha ricevuto un finanziamento di 200.000,00 €.

I fondi stanziati rientrano nell’ambito delle PNRR “Futura – La scuola per l’Italia di domani” e hanno visto il finanziamento di 15 Comuni in Irpinia.

“Con questa somma provvederemo a svolgere, così come previsto dal bando, lavori di adeguamento destinati alla prevenzione e protezione dagli incendi come eventuali interventi destinati a migliorare l’incolumità degli studenti – commenta il sindaco Carratu’- per questo intervento sarà interessata l’Istituto Comprensivo “Michele Pironti”. Rassicuriamo la comunità scolastica che questi tipo di interventi migliorano le condizioni di sicurezza degli edifici. Siamo fiduciosi di un ulteriore scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle altre strutture scolastiche presenti sul territorio“.