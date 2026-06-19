Controlli della Polizia Locale: sanzione da 5mila euro a un esercizio commerciale

Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in materia commerciale. Durante le attività di controllo del territorio Gli Agenti hanno ispezionato una attività in possesso di una SCIA per l’apertura di un esercizio di vendita di materiali di cancelleria e cartoleria. Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in materia commerciale. Durante le attività di controllo del territorio Gli Agenti hanno ispezionato una attività in possesso di una SCIA per l’apertura di un esercizio di vendita di materiali di cancelleria e cartoleria.