Afragola ( NA) – Scommesse irregolari
Controlli della Polizia Locale: sanzione da 5mila euro a un esercizio commerciale
Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in materia commerciale. Durante le attività di controllo del territorio Gli Agenti hanno ispezionato una attività in possesso di una SCIA per l’apertura di un esercizio di vendita di materiali di cancelleria e cartoleria.
Dagli accertamenti posti in essere e dal controllo documentale è emerso che il titolare aveva allestito l’attività con monitor dedicati a proiettare i risultati di eventi sportivi, un’ area operativa con protezioni in vetro per impedire il contatto tra operatori e clienti, un angolo per l’attività di raccolta scommesse sportive con vincita in denaro, il tutto in violazione della Legge Regionale Campania in materia che prevede limitazioni per le nuove aperture di attività per l’esercizio del gioco con vincita in denaro e per il mancato rispetto della distanza prevista da luoghi sensibili. Per la violazione riscontrata al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari ad Euro 5000,00.
Source: www.irpinia24.it