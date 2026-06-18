Il 20 giugno un’iniziativa per incontrare i giovani, raccogliere idee e far emergere i bisogni della comunità

Avellino si prepara a cambiare ritmo. Sabato 20 giugno, dalle 19.30 alle 23.00, Young Caritas Avellino promuove “Battiti d’estate – Il ritmo del cambiamento”, un’iniziativa che animerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II con musica, incontro, ascolto e partecipazione.

Sarà un’occasione per far battere il cuore della città all’unisono, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di relazione e confronto. L’obiettivo è chiaro: incontrare le persone, soprattutto i giovani, ascoltare desideri, necessità, idee e aspettative di chi vive Avellino ogni giorno.

L’appuntamento nasce dal percorso di Young Caritas, la realtà giovanile della Caritas Diocesana di Avellino, impegnata a costruire nuove forme di presenza sul territorio, capaci di avvicinare le persone nei luoghi della quotidianità. Dopo le prime uscite del camper e le attività di prossimità già avviate nei mesi scorsi, “Battiti d’estate” rappresenta un nuovo passo in questa direzione: portare l’ascolto fuori dai luoghi tradizionali, renderlo accessibile, informale, diretto.

La musica sarà il filo conduttore della serata. Un linguaggio universale, capace di unire generazioni, abbattere distanze e creare connessioni. Ogni nota, ogni sorriso, ogni conversazione diventeranno parte di un percorso più ampio: comprendere meglio di cosa ha bisogno la comunità e provare a costruire insieme risposte nuove.

«Vogliamo dare un segno forte, un battito deciso che si muova a ritmo di musica per connetterci, parlarci e soprattutto ascoltarci -, spiegano i giovani di Young Caritas Avellino. -La nostra presenza in strada vuole dire una cosa semplice ma importante: noi ci siamo. Vogliamo conoscere le domande, i desideri e le fatiche della città, perché solo dall’ascolto può nascere un cambiamento vero».

“Battiti d’estate” sarà dunque un momento di festa, ma anche un laboratorio aperto di cittadinanza e partecipazione. Young Caritas invita i cittadini a portare la propria energia, le proprie idee e la voglia di contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, solidale e inclusiva.

Il titolo scelto per l’iniziativa, “Il ritmo del cambiamento”, racchiude il senso dell’appuntamento: il cambiamento non nasce da gesti isolati, ma da un movimento condiviso, da un passo comune, dalla capacità di mettersi in ascolto gli uni degli altri.

La serata si inserisce nel cammino della Caritas Diocesana di Avellino orientato a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere percorsi di prossimità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Young Caritas, in particolare, intende rendere protagonisti i giovani non solo come destinatari di attività, ma come soggetti capaci di leggere la realtà, generare relazioni e contribuire alla vita della comunità.

L’appuntamento è quindi per sabato 20 giugno 2026, dalle 19.30 alle 23.00, lungo Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Libertà ad Avellino.

“Non fartelo raccontare, vieni a far battere la città con noi”: è l’invito lanciato da Young Caritas alla città.