Proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Avellino

L'Ufficio Elettorale Centrale procederà alla proclamazione venerdì 19 giugno 2026

Aggiunto da Redazione il 18 giugno 2026.
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comune di avellinoSi comunica che l’Ufficio Elettorale Centrale procederà alla proclamazione ufficiale del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale di Avellino nella giornata di venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:00.

Si coglie l’occasione per invitare gli organi di informazione e la cittadinanza presso l’Aula consiliare del Comune di Avellino.

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Source: www.irpinia24.it