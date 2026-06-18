Proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Avellino
L'Ufficio Elettorale Centrale procederà alla proclamazione venerdì 19 giugno 2026
Si comunica che l’Ufficio Elettorale Centrale procederà alla proclamazione ufficiale del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale di Avellino nella giornata di venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:00.
Si coglie l’occasione per invitare gli organi di informazione e la cittadinanza presso l’Aula consiliare del Comune di Avellino.
Source: www.irpinia24.it