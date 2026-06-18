Montoro (AV) – inquinamento fiume Sarno
I Carabinieri del nucleo forestale denunciano un artigiano 53 enne del posto
Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare di un opificio per esercizio di attività in assenza di autorizzazione.
Nello specifico, i carabinieri, appuravano che un artigiano 53 enne del posto, dedito al settore della lavorazione dei legnami, esercitava l’attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Inoltre, veniva riscontrato che il titolare della ditta, non risultava iscritto alla Camera di Commercio di Avellino.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri procedevano a porre sotto sequestro l’intero immobile di circa 200 metri quadrati e 10 macchinari utilizzati per il ciclo produttivo.
I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.