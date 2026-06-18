L'inaugurazione dell'Orto Sociale realizzato dai beneficiari del Progetto SAI MSNA

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il prossimo 21 giugno 2026 il Comune di Montefredane ospiterà un momento di grande valore sociale e simbolico: il taglio del nastro dell’Orto Sociale realizzato dai beneficiari del Progetto SAI MSNA di Montefredane.

L’iniziativa affonda le sue radici nel giugno 2024, quando i ragazzi accolti nel progetto, insieme agli operatori, hanno avviato un percorso di recupero e valorizzazione di un’area del territorio precedentemente abbandonata e invasa dalle erbacce. Con impegno, dedizione e spirito di collaborazione, i giovani hanno trasformato quello spazio in un orto produttivo e curato, del quale si occupano quotidianamente e dai cui raccolti traggono beneficio durante la stagione estiva e autunnale.

L’esperienza dell’orto sociale rappresenta molto più di un semplice progetto agricolo: è un percorso educativo che promuove senso di responsabilità, inclusione sociale, rispetto per l’ambiente e cura dei beni comuni. Un esempio concreto di integrazione e partecipazione attiva alla vita della comunità.

I residenti del quartiere hanno accolto con entusiasmo questa trasformazione, apprezzando il recupero di uno spazio che oggi è tornato a vivere grazie all’impegno dei ragazzi e degli operatori del progetto.

La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione del Sindaco di Montefredane, Avv. Ciro Aquino, che insieme ai giovani del centro procederà al taglio del nastro. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a condividere un momento di festa, incontro e riflessione sui valori dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà.