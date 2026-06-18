Il 19 giugno a Villamaina (AV) si terrà un convegno per ricordare la figura di San Paolino di Nola

Si terrà il 19 giugno alle ore 18.00 un convegno per ricordare la figura di San Paolino di Nola. Si terrà il 19 giugno alle ore 18.00 un convegno per ricordare la figura di San Paolino di Nola.

Personaggio vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., è una figura che andrebbe davvero analizzata, o almeno riscoperta. Il santo fu Vescovo di Nola, ma, discendente da una nobile famiglia di stanza in Aquitania, nella sua vita precedente fu un senatore romano. Si impegnò molto nell’amministrazione pubblica, ricoprendo incarichi prestigiosi.

Per tutto questo il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia hanno organizzato un pomeriggio di studi. L’evento si svolgerà presso l’Antica Taverna a Villamaina (Av), comune irpino dove il legame col santo è ancora radicato, tanto da venerarlo da secoli come patrono. Il tema scelto per il convegno è “ Nobili d’animo e ricchi di speranza. Quale strada indica il senatore Paolino di Nola ai cattolici impegnati in politica ”.

L’assise sarà aperta dai saluti istituzionali di Nicola Trunfio, Sindaco di Villamaina, e di Rosanna Repole, Presidente della “Città dell’Alta Irpinia”.

Seguiranno gli interventi, a partire da quello molto atteso di Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo, Vescovo emerito di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno che tratterà “Il cammino della santità nel sociale: da San Paolino di Nola al Beato Toniolo”. L’ardito compito di mettere insieme sia San Paolino che il Beato Toniolo, sembra solo all’apparenza di grande complessità per l’esperto prelato e studioso.

Sarà poi la volta di Giuseppe Trinchese, Ingegnere, Architetto, Docente di Storia dell’Arte, cui spetterà “San Paolino presso la tomba di San Felice: complesso paleocristiano di Cimitile”. Infine, “Da aristocratico dell’impero a pastore di anime: il ruolo sociale e politico di Paolino di Nola” sarà il tema trattato dal docente dell’Università di Salerno, Michelangelo Riemma. Le conclusioni spetteranno a Mons. Pasquale Cascio , Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.