Dal 19 al 21 giugno musica, cultura, eventi ed enogastronomia tra tavola e comunità

trasmettiamo, per conto del Comune di Summonte e della Pro Loco Submontis, il comunicato stampa relativo alla manifestazione “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, che si terrà a Summonte (AV) dal 19 al 21 giugno 2026.

L’evento, promosso a livello nazionale dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, vedrà il borgo irpino protagonista di tre giorni di musica, cultura ed enogastronomia, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Tra gli appuntamenti in programma, segnaliamo in modo speciale “C’è Posto per Te! – Comunità in…Tavolata”, il grande pranzo sociale in programma domenica 21 giugno a partire dalle ore 12.00: un momento di incontro e convivialità aperto all’intera comunità e ai visitatori, nel quale ognuno è invitato a portare e condividere i propri piatti preferiti lungo una tavolata nel cuore del borgo.