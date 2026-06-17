Campionato regionale giovanile di scacchi

Domenica 21 giugno giovani da tutta la Campania in gara per la finale nazionale

Il prossimo appuntamento degli scacchi in Campania sarà ad Avellino, domenica 21 giugno 2026 a partire dalle 8:30, presso la palestra della Parrocchia del “Cuore Immacolato di Maria”, in Viale San Francesco di Assisi.

La parrocchia ospiterà il Campionato Italiano Giovanile Regionale, una delle manifestazioni più attese della stagione per tanti giovani talenti provenienti da tutta la Campania.

Le gare delle 12 categorie previste, maschili e femminili, saranno omologate sia per la variazione del punteggio ELO FIDE Rapid sia per la qualificazione alla Finale Nazionale del CIG che si terrà a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre prossimi.

Questo evento rappresenta un momento importante non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche umano e formativo.

Ogni anno il campionato regionale giovanile è occasione di incontro, confronto e crescita per centinaia di ragazzi accomunati dalla stessa passione per il gioco degli scacchi.

La competizione si disputerà con formula Rapid su 6 turni di gioco (7 turni invece per gli under 8 e under 10), con cadenza di gioco 25 minuti più 5 secondi di incremento a mossa. Il primo turno prenderà il via alle ore 9.00, mentre le registrazioni e il termine ultimo per le iscrizioni sono fissati per le ore 8.30.

A seguire si svolgeranno gli altri turni e la cerimonia di premiazione.

I migliori classificati assoluti e femminili delle varie categorie giovanili Juniores, Allievi, Cadetti, Giovanissimi, Pulcini e Piccoli Alfieri saranno premiati con coppe e saranno assegnati i titoli di campioni regionali per ogni categoria.

Un’occasione preziosa per mettersi alla prova, conquistare la qualificazione nazionale e vivere una giornata di Sport all’insegna del fair play e della passione scacchistica.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione dalle ASD Avellino Scacchi e Circolo Scacchistico di Montella.

La preiscrizione è obbligatoria entro giovedì 18 giugno sulla piattaforma dedicata Vesus.org.