Sant’Agnello (NA) – Omaggio a Monica De Gennaro

Cerimonia il 19 giugno in Sala Consiliare per il conferimento della cittadinanza onoraria alla campionessa olimpica

Aggiunto da Redazione il 16 giugno 2026.
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Locandina cittadinanza onoraria Monica De Gennaro - Sant'Agnello (1)Venerdì 19 giugno 2026 alle 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello verrà conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria a Monica De Gennaro, straordinaria atleta della Nazionale italiana di pallavolo e campionessa olimpica. Un momento di festa condiviso con tutta l’Amministrazione comunale, riunita per la seduta di Consiglio dedicata, con le associazioni sportive del territorio e con la cittadinanza.

«Consegniamo simbolicamente le chiavi della nostra cittadina ad una grande atleta, entrata nella storia dell’Italia e della nostra terra – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola – Nel corso di una carriera leggendaria, la nostra Moki ha saputo interpretare i valori dello sport nella forma più pura, incarnandoli con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio. Invitiamo tutti, in particolare le giovani generazioni, a partecipare a questo momento ufficiale, prima in seduta di Consiglio e poi nel momento di dialogo con Monica De Gennaro. È un bel modo per sentirsi parte delle decisioni amministrative e per rendere omaggio ad un grande talento che ha mosso i primi passi qui a Sant’Agnello per poi conquistare la vetta del mondo».

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Source: www.irpinia24.it