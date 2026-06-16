La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di anni 27, responsabile di furto aggravato continuato

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un pregiudicato del posto di anni 27, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato continuato e del delitto di produzione di sostanze allucinogene.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rintracciato l’uomo in Avellino e tradotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la pena di anni 7 e mesi 11 di reclusione e multa di euro 11.650,00.