Appuntamento il 18 giugno al Circolo Arci Avionica per un confronto su priorità e prospettive del movimento

“Un momento per ritrovarci, confrontarci e costruire insieme il futuro della città”. Questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica convocata da Avellino Prende Parte dopo l’elezione in Consiglio comunale di Francesco Iandolo, storico esponente del gruppo politico cittadino. L’appuntamento è per giovedì 18 giugno alle 18.30 presso il Circolo Arci Avionica, in via Cristoforo Colombo.

“Sarà un’occasione importante non solo per incontrarci dopo l’ottimo risultato elettorale, ma soprattutto per guardare avanti: alle sfide che ci attendono, al ruolo che vogliamo svolgere e alla visione che intendiamo portare dentro il Consiglio comunale”, spiegano gli organizzatori. “Parleremo di priorità, di temi concreti su cui costruire la nostra azione amministrativa e politica, ma anche di come rafforzare la nostra organizzazione, renderla sempre più radicata, partecipata e presente in città”.

Dopo l’assemblea è previsto anche un momento conviviale per festeggiare il ritorno in Consiglio comunale.