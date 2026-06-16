La scelta del modello misto, confermata con decisione unanime a conferma della compattezza del territorio, dovrà garantire il presidio pubblico delle funzioni di indirizzo e controllo, unitamente all’apporto di competenze e capacità operative funzionali al rafforzamento dell’efficienza gestionale e alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali.

L’unanimità registrata in sede distrettuale rappresenta un elemento di particolare rilevanza, poiché conferma la condivisione dell’indirizzo adottato e rafforza il percorso verso la piena attuazione dei successivi adempimenti previsti.

“Quello raggiunto oggi è il risultato di un percorso istituzionale serio e partecipato, che ha visto il territorio assumere una decisione condivisa e responsabile. L’Ente Idrico Campano ha il compito di garantire che le scelte adottate si traducano rapidamente in risultati concreti per cittadini e amministrazioni, accompagnando tutte le fasi successive con rigore” ha detto il presidente dell’Eic, Luca Mascolo.

“La coesione espressa dal Distretto Sannita è una base solida per affrontare le sfide che attendono il servizio idrico nei prossimi anni. Ora è fondamentale proseguire con determinazione nell’attuazione degli adempimenti previsti, affinché il nuovo assetto gestionale possa assicurare maggiore capacità di investimento, innovazione e qualità del servizio, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico e delle esigenze delle comunità locali” ha concluso Mascolo.