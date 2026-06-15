Il Partito Animalista Italiano chiede pene più severe per i reati contro gli animali

Parte il 15 Giugno 2026 la raccolta Firme per la “Legge Leone”, promossa dal Partito Animalista Italiano, e cioè la Legge che vuole pene severissime per chi commette reati sugli animali.

Come ricorda l’avv. Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista, la legge ha come slogan “Carcere Vero per chi Commette Reati sugli Animali”. Questo perchè le tante azioni nella aule di Giustizia dell’Ufficio Legale del PAI con l’avv. Ceriello, e gli altri legali per l’Italia, stanno dimostrando come l’attuale legislazione sia ancora troppo inefficace nel contrastare l’aumento dei crimini contro animali e ambiente. Reati sugli animali che, come dimostrano i fatti di cronaca, sono in aumento e sono anche uno dei maggiori business della criminalità quando sono finalizzati ad atti di lucro.

Parte la raccolta firme con i banchetti del Partito, e si lancia un appello agli animalisti per la creazione di nuovi centri raccolta affinchè il numero delle firme possa arrivare ad almeno 100.000 mila dopo l’estate.

Il testo della Legge Leone chiede l’innalzamento delle pene sino a 10 anni e, ancora, quello che dal PAI viene definita la “morte civica” per chi commette questi gravi reati, come il ritiro della patente e del passaporto, la sospensione di licenze e autorizzazioni, oltre che pesatissime sanzioni amministrative.