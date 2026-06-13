Arresti, sanzioni e chiusura di un bar durante un servizio straordinario dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio in tutta la Valle Caudina, in particolare nel comune di Cervinara.

Nel corso della serata, I militari hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti per resistenza a pubblico ufficiale: I due, entrambi italiani sulla quarantina, in evidente stato di alterazione alcolemica dapprima iniziavano una colluttazione tra loro e successivamente aggredivano gli operanti intervenuti in San Martino, Corso Vittorio Emanuele.

Accompagnati in caserma, continuavano a inveire contro i militari sia verbalmente che fisicamente. Gli stessi, con precedenti specifici, veniva dichiarati in stato di arresto e tradotti presso le camere di sicurezza della Stazione di Avellino per il successivo rito direttissimo. Uno dei due veniva inoltre deferito con atti a parte per rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro, essendo stato trovato alla guida di un veicolo.

Contemporaneamente i militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro eseguivano un accesso ispettivo in un bar della zona, a cui è stata disposta la chiusura fino a lunedì, contestando numerose carenze quali la mancata redazione del DVR, mancata visita medica ai lavoratori dipendenti, materiale sanitario scaduto, installazione impianto audio visivo/telecamere non autorizzato e deferendo in stato di libertà il titolare dell’attività, con sanzioni sia amministrative che penali per un importo complessivo di oltre 30.000 euro.

Infine, nel corso dei posti di controllo rinforzati disposti in tutte le arterie principali della zona, sono stati complessivamente controllati 88 soggetti e 52 veicoli, con l’elevazione di cinque contravvenzioni al codice della strada per un ammontare di oltre 2.000 euro e due veicoli sequestrati.