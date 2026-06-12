Via libera al programma da 23 miliardi per accelerare la transizione energetica

“La Commissione Ue ha approvato un importante programma italiano di sostegno alle energie rinnovabili del valore di 23 miliardi, una delle più rilevanti iniziative adottate negli ultimi anni per accelerare la transizione energetica del Paese. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di nuova capacità produttiva da fonti pulite, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici europei entro il 2030. L’iniziativa potrebbe anche generare effetti significativi sull’economia nazionale. Oltre alla riduzione delle emissioni e alla maggiore indipendenza energetica, infatti il piano è destinato a stimolare investimenti privati, favorire la crescita dell’industria delle tecnologie verdi e creare nuovi posti di lavoro. Le imprese italiane attive nei settori delle infrastrutture, dell’ingegneria, della componentistica e dei servizi energetici dunque potrebbero beneficiare di una nuova fase di sviluppo, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. E pure i consumatori potrebbero trarre vantaggio dall’aumento della produzione di energia rinnovabile. Il nostro paese ce la farà davvero? Nonostante le prospettive positive, il successo del piano dipenderà dalla capacità dell’Italia di superare alcuni ostacoli strutturali. Tra questi figurano la lentezza delle autorizzazioni amministrative, la necessità di potenziare la rete elettrica nazionale e l’esigenza di sviluppare sistemi di accumulo energetico in grado di gestire la produzione intermittente delle fonti rinnovabili. Un’altra sfida, poi, riguarda il coordinamento tra governo, regioni ed enti locali. Senza procedure più rapide e una pianificazione efficiente, parte delle risorse disponibili rischierebbe di non tradursi in progetti concretamente realizzati nei tempi previsti. Alla luce di tutto questo, pertanto, l’approvazione europea del piano italiano rinnovabili rappresenta un passaggio strategico per il futuro energetico del Paese. Non si tratta semplicemente di un sostegno finanziario alle rinnovabili, ma di una scelta industriale e geopolitica che punta a trasformare il sistema energetico nazionale”. Lo dichiara, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.