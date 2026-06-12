UE, 13 nuovi prodotti entrano nel registro delle IG
Rafforzata la tutela di oltre 3.700 eccellenze europee con 13 nuove Indicazioni Geografiche
La Commissione europea ha tagliato un importante traguardo nella protezione del patrimonio alimentare e delle bevande europee. Grazie all’odierno inserimento di 13 nuovi prodotti nel registro, l’UE protegge ufficialmente oltre 3 700 indicazioni geografiche (IG) e continua così a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella protezione della tradizione, nella promozione della sostenibilità e nella premiazione dell’eccellenza.
Le tredici nuove IG comprendono prodotti provenienti dall’ Italia (la Zampina di Sammichele di Bari e il Peperoncino di Calabria), dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Romania, dalla Spagna, e dalla Svezia.
Le IG preservano il patrimonio alimentare e delle bevande europeo e promuovono prodotti di qualità in tutta l’UE e nel resto del mondo. Proteggono i nomi dei prodotti profondamente radicati nelle loro regioni – garantendo che i consumatori possano fidarsi della loro origine, della loro qualità e dei loro metodi di produzione tradizionali – e si applicano a un’ampia gamma di prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini e bevande spiritose prodotte in varie regioni.
Le indicazioni geografiche dell’UE comprendono le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le indicazioni geografiche (IG).
Tra gli esempi più noti vi sono il Parmigiano Reggiano e altri formaggi (come il Queso Manchego e il Roquefort), la birra bavarese, lo champagne, il whiskey irlandese, le olive Kalamata o la vodka polacca. I prodotti aggiunti oggi rafforzano ulteriormente un sistema che genera oltre 75 miliardi di € di vendite annuali e sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro nelle comunità rurali. Le IG rappresentano il 15,5 % delle esportazioni agroalimentari dell’UE.
Il regolamento aggiornato dell’UE sulle IG, entrato in vigore nel maggio 2024, ha reso la registrazione più rapida e più accessibile, rafforzando nel contempo le tutele contro gli abusi. Una nuova guida passo per passo alle IG aiuta ora i produttori a orientarsi nella procedura di domanda.
Maggiori informazioni sono disponibili online.