Rafforzata la tutela di oltre 3.700 eccellenze europee con 13 nuove Indicazioni Geografiche

La Commissione europea ha tagliato un importante traguardo nella protezione del patrimonio alimentare e delle bevande europee. Grazie all’odierno inserimento di 13 nuovi prodotti nel registro, l’UE protegge ufficialmente oltre 3 700 indicazioni geografiche (IG) e continua così a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella protezione della tradizione, nella promozione della sostenibilità e nella premiazione dell’eccellenza.

Le tredici nuove IG comprendono prodotti provenienti dall’ Italia (la Zampina di Sammichele di Bari e il Peperoncino di Calabria), dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Romania, dalla Spagna, e dalla Svezia.

Le IG preservano il patrimonio alimentare e delle bevande europeo e promuovono prodotti di qualità in tutta l’UE e nel resto del mondo. Proteggono i nomi dei prodotti profondamente radicati nelle loro regioni – garantendo che i consumatori possano fidarsi della loro origine, della loro qualità e dei loro metodi di produzione tradizionali – e si applicano a un’ampia gamma di prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini e bevande spiritose prodotte in varie regioni.

Le indicazioni geografiche dell’UE comprendono le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le indicazioni geografiche (IG).

Tra gli esempi più noti vi sono il Parmigiano Reggiano e altri formaggi (come il Queso Manchego e il Roquefort), la birra bavarese, lo champagne, il whiskey irlandese, le olive Kalamata o la vodka polacca. I prodotti aggiunti oggi rafforzano ulteriormente un sistema che genera oltre 75 miliardi di € di vendite annuali e sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro nelle comunità rurali. Le IG rappresentano il 15,5 % delle esportazioni agroalimentari dell’UE.

Il regolamento aggiornato dell’UE sulle IG, entrato in vigore nel maggio 2024, ha reso la registrazione più rapida e più accessibile, rafforzando nel contempo le tutele contro gli abusi. Una nuova guida passo per passo alle IG aiuta ora i produttori a orientarsi nella procedura di domanda.

Maggiori informazioni sono disponibili online.