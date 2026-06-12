Definita la struttura politica dell’Ente con vicepresidente, deleghe e commissioni

Il presidente ha provveduto alla firma di alcuni decreti per l’organizzazione della struttura politica dell’Ente. Nel ruolo di vicepresidente è stato designato il consigliere provinciale, Marcantonio Spera. Al consigliere Marino Sarno sono state attribuite le deleghe alla Viabilità Ambito Sud, Edilizia scolastica della città capoluogo, Istruzione-dimensionamento scolastico e pianificazione dell’offerta formativa, Turismo delle Radici ed Eco smart borghi per l’Area Vasta di Avellino, Contenzioso. Definita anche la composizione delle commissioni consiliari.

Della I Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Tecnica, fanno parte Mauro Piccolo, Giuseppe Graziano, Marino Sarno, Luigi D’Angelis ed Enrico Montanaro.

I membri della II Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Amministrativa, sono Umberto Iovino, Rossella Favorito, Domenico Landi, Katia Renzulli, Marcantonio Spera e Carmela Gonnella. “Nei prossimi giorni – dichiara il presidente Picone – provvederemo ad assegnare le ulteriori deleghe ai consiglieri provinciali, in linea con quanto sosteniamo da tempo: il nostro sarà un lavoro corale, perché siamo convinti che solo attraverso la collaborazione riusciremo a dare risposte alle comunità”.