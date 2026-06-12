Carmine Colella conquista il primo posto nella categoria “Pizza Classica” alla Caputo Cup di Napoli

Si è classificato primo per la categoria “Pizza Classica” alla 23ª edizione del “Campionato mondiale del pizzaiuolo – Caputo Cup” tenutosi a Napoli presso la Mostra d’Oltremare:

Carmine Colella pizzaiolo originario di Napoli, ma da circa 13 anni grottese di adozione, oggi titolare della pizzeria “Carmine Collela Experience”, conquista uno dei premi più ambiti del settore a livello internazionale e porta alto il nome di Grottaminarda.