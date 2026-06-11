Webinar nazionale a Grottaminarda (AV)
Il 13 giugno l’evento formativo gratuito, ad accesso libero, promosso dall’Asl Avellino
Sabato 13 giugno l’evento formativo gratuito, ad accesso libero, promosso dall’Asl Avellino e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in collaborazione con le società scientifiche GAVeCeLT e IVAS, rivolto a tutti gli infermieri.
Il Polo Didattico Universitario dell’Asl Avellino al centro di un webinar nazionale dedicato agli accessi venosi periferici. Professioni provenienti da tutta Italia si confronteranno nell’ambito di un importante evento formativo dedicato alla “Presentazione dei nuovi Protocolli GAVeCeLT–IVAS per l’inserzione degli accessi venosi periferici” promosso dalle società scientifiche GAVeCeLT (Gruppo Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) e IVAS (Italian Vascular Access Society), in collaborazione con l’Asl di Avellino e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’Azienda Sanitaria Locale conferma il proprio impegno nel sostenere il percorso di crescita scientifica, culturale e specialistica della professione infermieristica, attraverso la diffusione delle migliori evidenze disponibili e l’adozione di protocolli condivisi finalizzati alla sicurezza delle cure.