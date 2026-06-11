Dal 27 al 29 Novembre il Lungomare si trasforma nell'arena dei motori

Il Lungomare di Napoli si prepara a trasformarsi nuovamente nel circuito automobilistico più bello e suggestivo del mondo. Dal 27 al 29 novembre, il Napoli Racing Show riaccende i motori con un’edizione che promette livelli di adrenalina e spettacolo mai visti prima. Per tre giorni il cuore della città diventerà il palcoscenico di uno degli eventi motoristici più spettacolari d’Italia, capace di unire sport, turismo, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio. Un evento in cui la velocità della pista e la cultura delle eccellenze del territorio correranno di pari passo, grazie alla rassegna “Vini e Oli della Magna Grecia”, delineando una vetrina globale senza precedenti.

Una delle novità più importanti riguarderà la viabilità cittadina, con soluzioni studiate per azzerare l’impatto sul traffico e che verranno svelate nel dettaglio nelle prossime settimane.

Nell’Arena del Lungomare si sfideranno i grandi campioni del torneo GT, pronti a far ruggire i motori di scuderie leggendarie come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin e altre incredibili vetture da sogno. Grande attesa per lo spettacolo mozzafiato del Rally, che quest’anno conterà su un circuito completamente ridisegnato, studiato per esaltare le doti dei piloti e regalare un’esperienza incredibile al pubblico che siederà sulle tribune affacciate direttamente sul Golfo. A completare il quadro sportivo sarà il ronzio dei Kart, impegnati in una gara ufficiale valida per il Campionato Nazionale.

Accanto alle competizioni motoristiche, il villaggio ospiterà la rassegna “Vini & Oli della Magna Grecia”, dedicata alle migliori produzioni vitivinicole ed olearie del Sud Italia. Degustazioni guidate, masterclass, incontri con produttori e momenti di approfondimento culturale contribuiranno a trasformare il Napoli Racing Show in una grande festa delle eccellenze del Mezzogiorno.

“L’edizione 2026 è stata pensata innanzitutto per la città e per i suoi cittadini” dichiara il presidente del Napoli Racing Show, Enzo Rivellini. “Abbiamo lavorato affinché lo spettacolo potesse convivere perfettamente con le esigenze della mobilità urbana, senza creare disagi e senza sottrarre spazi alla normale circolazione. Accanto alle gare dedicheremo grande spazio a “Vini & Oli della Magna Grecia”, una rassegna destinata a diventare uno dei più importanti appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari del Sud Italia. Desidero ringraziare l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania per il sostegno, il patrocinio e la collaborazione istituzionale forniti alla manifestazione. Guardiamo, inoltre, al futuro con grande ambizione. Napoli possiede tutte le caratteristiche per ospitare eventi internazionali di primo piano e continuiamo a lavorare affinché la città possa rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo mondiale. Lo sguardo è già rivolto al 2027, anno dell’America’s Cup, che rappresenterà una straordinaria opportunità di crescita e promozione internazionale per Napoli e per l’intero Mezzogiorno”.