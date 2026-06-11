Giuseppe Tortora proclamato sindaco di Pompei dopo il ballottaggio, oggi l’ufficialità in Aula consiliare

È il giorno dell’ufficialità per la nuova amministrazione guidata da Giuseppe Tortora. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno alle ore 17:00, l’Ufficio Centrale elettorale si riunirà presso l’Aula consiliare della Casa comunale per procedere alla proclamazione ufficiale del Sindaco eletto del Comune di Pompei.

L’atto formale, notificato dal segretario generale dell’Ente Vittorio Martino, sancisce ufficialmente il passaggio di consegne e l’inizio del mandato amministrativo dopo la vittoria al ballottaggio. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

“Oggi pomeriggio – ha dichiarato il Sindaco di Pompei Giuseppe Tortora – si compie un passo formale e istituzionale di grande importanza, ma per me rappresenta soprattutto il momento in cui quel patto di fiducia siglato con i cittadini diventa ufficialmente realtà. Invito tutta la comunità, gli amici, i sostenitori e ogni singolo cittadino a condividere questo momento nell’Aula consiliare. Davanti a noi abbiamo una strada fatta di lavoro e di grandi responsabilità. Siamo pronti a dare a Pompei la centralità e il valore che merita, con la forza delle nostre idee e la trasparenza delle nostre azioni. Oggi comincia una nuova storia per la nostra città, e sono orgoglioso di poterla scrivere insieme a voi”.