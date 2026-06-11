Nell’ambito di tale attività, gli agenti hanno proceduto al controllo di nr. 82 veicoli e di nr. 210 persone

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli del territorio nei Comuni irpini della Valle Caudina.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara (AV), con l’ausilio degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi, hanno intensificato i controlli nelle zone maggiormente a rischio ed in quelle di abituale ritrovo di persone.

Nell’ambito di tale attività, gli agenti hanno proceduto al controllo di nr. 82 veicoli e di nr. 210 persone, di cui 70 con a carico precedenti penali e di polizia, nonché di nr. 6 esercizi pubblici abitualmente frequentati da pregiudicati.

Nel corso dei controlli, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato e tratto in arresto una 66enne di Rotondi (AV) condannata a 4 anni e 15 giorni di reclusione per il reato di riciclaggio. L’arrestata è stata tradotta presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino.