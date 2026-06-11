Tre eventi tra memoria, cultura e ambiente per raccontare il legame tra comunità e territorio

Il progetto Mercogliano per Natura entra nella sua fase conclusiva con tre nuovi appuntamenti aperti alla cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Mercogliano e coordinata da Mediateur con la collaborazione di cittadini e associazioni, prosegue il percorso di ricerca, educazione e partecipazione dedicato al patrimonio ambientale locale, che dal mese di aprile ha come filo conduttore la memoria collettiva, il paesaggio e il rapporto tra comunità e territorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 13 giugno 2026 alle ore 17.30 presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, alla presenza del sindaco Vittorio D’Alessio e dell’abate Riccardo Guariglia, con interventi di Marianella Pucci per Mediateur, Nicola Argenziano per l’Associazione Pacello da Mercogliano e Antonio dello Iaco per Legambiente Avellino.

L’incontro valorizza il lavoro svolto con la comunità di Mercogliano in questi mesi attraverso arte, musica e racconto. Nel chiostro del Palazzo Abbaziale sarà possibile assistere al laboratorio teatrale ”Memorie senza nostalgia” a cura del Teatro 99 Posti, alla proiezione del video-racconto ”Dall’acqua del pero agli orti” di Mario Marciano e Rossella Orsi, e visitare le mostre ”Il sogno di Pacello” di Bianca Palladino e ”I fili del tempo” a cura di Paola Bruno. Sono previsti intermezzi musicali con Massimo Vietri (musiche e testi), Maria Irpino e Roberto Paudice.

Mercoledì 17 giugno, alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mercogliano, si terrà l’incontro “Patrimonio verde e pratiche culturali”. Dopo i saluti della consigliera alla cultura Ilaria Di Gaeta, Luciano de Venezia di Mediateur presenterà “Musei per Natura . Ambiente, comunità e sostenibilità nei musei della Campania”. A seguire la conferenza dell’architetto paesaggista Carmine Maisto di Assoverde “Patrimonio verde e pratiche colturali storiche: dalla tradizione di Pacello alla gestione del verde pubblico contemporaneo”. Introduce e modera l’evento Paolo Mascilli Migliorini per l’Associazione Pacello da Mercogliano.

Ultimo appuntamento venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18.00 presso il Museo MiRA con un laboratorio di mappatura della memoria ambientale rivolto alle nuove generazioni, a cura di Legambiente Avellino. A partire dalle testimonianze raccolte durante il progetto, i partecipanti saranno coinvolti in un’attività di rielaborazione e rappresentazione dei luoghi, delle storie e delle tradizioni ambientali di Mercogliano.

Il progetto “Mercogliano per natura” è ideato e realizzato da Mediateur nell’ambito del più ampio programma ”Musei per Natura”, promosso dalla Regione Campania per valorizzare il ruolo dei musei ambientali come luoghi di ricerca, educazione, partecipazione e costruzione di nuove relazioni tra patrimonio naturale e comunità.

Nei mesi precedenti il progetto ha già prodotto risultati significativi: una raccolta di testimonianze che ha coinvolto oltre quaranta cittadini, chiamati a raccontare memorie, storie e saperi legati al paesaggio, agli orti, ai giardini e alle pratiche di coltivazione del territorio; una passeggiata narrativa tra i platani monumentali di viale San Modestino; un laboratorio didattico per i più piccoli dedicato alla flora locale, ospitato dal Museo MIRA.

Le attività sono state realizzate in collaborazione con l’Associazione Pacello da Mercogliano APS, la Pro Loco di Mercogliano, Legambiente Avellino-Alveare, Teatro 99 Posti e l’ASD Roberto Bembo #11.