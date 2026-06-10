Il Museo Irpino inaugura il primo ciclo di “Incontri al Museo” dedicati all’archeologia in Irpinia

Il Museo Irpino inaugura il primo ciclo di “Incontri al Museo” dedicati all’archeologia in Irpinia. Sei appuntamenti, dal 12 giugno all’11 settembre, con esperti e professionisti del settore che presenteranno i risultati di ricerche e indagini condotte sul territorio irpino offrendo l’opportunità di conoscere e “rileggere” la storia e riflettere sul presente e sul futuro della ricerca archeologica. Gli incontri si inseriscono tra gli eventi di promozione e valorizzazione organizzati dal Museo Irpino nell’ambito della mostra temporanea “Il Museo Irpino. Storie, luoghi e memorie di un’istituzione” aperta al pubblico fino al 12 settembre.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma

Venerdì 12 giugno Il mosaico pavimentale policromo delle terme di Aeclanum Mario Cesarano Direzione regionale Musei nazionali della Campania

Venerdì 19 giugno L’archeologia in Irpinia oggi. Ricerche e progetti della Soprintendenza ABAP nella provincia di Avellino Lorenzo Mancini Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino

Mercoledì 15 luglio La via Appia. Regina viarum tra Sannio e Irpinia: il valore di un sito UNESCO Alfonso Santoriello Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno

Mercoledì 22 luglio Progetto Abellinum: nuovi dati e prospettive di ricerca Alfonso Santoriello e Daniela Musmeci Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno

Sabato 5 settembre Normanni a Mirabella Eclano Mario Casarano Direzione regionale Musei nazionali della Campania Venerdì 11 settembre Hirpini tra l’età sannitica e i Romani Gabriella Pescatori con il Centro per l’Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario Napoli