Il 12 e 13 giugno camminate, mostre e musica tra acqua, territorio e comunità

Il 12 e 13 giugno 2026 Avellino sarà tra le città protagoniste di “Walking with Water #2”, il ciclo di camminate esperienziali promosso dal Laboratorio del Cammino (LdC) e inserito tra gli eventi satelliti del Festival europeo del New European Bauhaus.

L’iniziativa vede l’Urban Center del Comune di Avellino nel ruolo di co-organizzatore del programma di camminate urbane “Fenestrelle: il Raggio Blu”, realizzato con il Laboratorio del Cammino APS e Associazione TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio; l’evento promuove una riflessione condivisa sul rapporto tra acqua, paesaggio, memoria e trasformazioni della città attraverso percorsi urbani dedicati ai torrenti Fenestrelle e San Francesco.

L’azione si inserisce nel più ampio percorso partecipativo “RiGenera Avellino: rileggere, reimmaginare, ridisegnare la città”, progetto promosso dall’Urban Center e sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso pubblico per la promozione della qualità dell’architettura 2024.

Le due giornate di cammino saranno accompagnate da momenti culturali e artistici, con la mostra fotografica “Paesaggi Interiori” presso la Villa Amendola e il concerto jazz “Note per il Fenestrelle” che si terrà alle 19:30 alla ex Chiesa del Carmine, contribuendo a valorizzare il patrimonio ambientale, storico e paesaggistico della città e a rafforzare la partecipazione attiva della comunità ai processi di rigenerazione urbana.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA COMPLETO

12 GIUGNO 2026 – ORE 15.00 RITROVO PIAZZA DEL POPOLO, N.1 – AVELLINO

Il percorso

Villa Amendola e il suo giardino storico

Habitat Fluviale da via Palombi fino a Gradelle alle Tintiere

La sala ipogeo, una piscina-teatro sotterranea del Casino del Principe

Il fiume e la città. Esposizione temporanea di materiali e documentazione nell’archivio documentale inedito del “Centro Guido Dorso”

Intervengono

Rosalia I. Baldanza – Gruppo Interdisciplinare Urban Center

Gruppo Interdisciplinare Urban Center Andrea Mazza, Filomena Caputo, Luigi De Cesare, Stefano Tarantino, Angelo Rapa, Simona Filippuzzi, Barbara Auriemma, Donatella Romano, Giuseppe Valentino, Roberto Pascucci, Vito Guerriero

Luca Battista, TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio, co-progettista Piano del Verde di Avellino

Maurizio Petrillo, coordinatore Piano del Verde Avellino

Margherita De Simone – DL Polo culturale Villa Amendola

Orfeo Picariello, Docente Dipartimento di zoologia -Università degli studi Federico II Napoli

Sabino Aquino, Docente Geologia applicata – Università Pegaso

Monica Sandulli – PhD in Urban Planning Design and Policy Dastu Milano

Giuliana Freda – Centro Guido Dorso

ExtraFestival

ore 11.00 – 19.30

Mostra “Paesaggi Interiori”

Foto di Federico Iadarola e Pasquale Palmeri

Giardini di Villa Amendola via Due Principati, 202, Avellino

ore 19.30

Concerto jazz live “Note per il Fenestrelle”

Musiche di Luis di Gennaro

Ex Chiesa del Carmine, via Clausura 11, Avellino

13 GIUGNO 2026 – ORE 09.00 RITROVO IN P.ZZA GAETANO PERUGINI, AVELLINO

Percorso da Contrada Isca Arciprete al Mulino dell’Infornata

Esplorazione dell’habitat del Fenestrelle: spunti di riflessione su specie umane e più che umane

Le tracce dei Mulini- Il sentiero Europa E1 tappa 19 -

Il cammino dei tre parchi.

La Collina Solimene tra i vigneti dell’Istituto Tecnico Agrario F. De Sanctis

Le tracce visibili e nascoste del San Francesco dentro la città. ll sentiero Europa E1 tappa 15 – Il cammino dei tre parchi.

Intervengono

Stefano Tarantino – Gruppo Interdisciplinare Urban Center

Luca Battista, TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio, coprogettista Piano del Verde di Avellino

Roberto Sandulli – Docente Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi Parthenope

Orfeo Picariello – Docente Dipartimento di zoologia -Università degli Studi Federico II Napoli

Antonio Maffei – Irpinia Trekking

Monica Sandulli – PhD in Urban Planning Design and Policy Dastu Milano

Gruppo Interdisciplinare Urban Center Andrea Mazza, Filomena Caputo, Luigi De Cesare, Stefano Tarantino, Angelo Rapa, Simona Filippuzzi, Barbara Auriemma, Donatella Romano, Giuseppe Valentino, Roberto Pascucci, Vito Guerriero.

Sito istituzionale del Comune di Avellino https://www.comune.avellino.it/sito/urban-center-avellino

e sui canali social dell’Urban Center:

Facebook: https://www.facebook.com/p/Urban-Center-Avellino-100090786794808/

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