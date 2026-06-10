Obiettivo: rafforzare servizi, assistenza e rappresentanza alle imprese agricole italiane

Andrea Tiso è il nuovo presidente del Caa Intesa Srl, Centro di Assistenza Agricola di cui Confeuro è socio di maggioranza ed espressione diretta della Confederazione.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nostro Caa al fianco delle imprese agricole italiane – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro e nuovo presidente del Caa Intesa Srl -. Il Centro rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare e assistere le piccole e medie imprese agricole, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali in tutte le principali attività amministrative e gestionali”.

Caa Intesa Srl svolge un ruolo centrale nel supporto agli agricoltori, seguendo i processi amministrativi legati all’erogazione dei sostegni comunitari, nazionali e regionali, curando la gestione di migliaia fascicoli aziendali e mantenendo i rapporti con gli organismi erogatori e con le istituzioni competenti a livello europeo e nazionale. “Il nostro obiettivo – prosegue Tiso – è sviluppare e potenziare l’attività del Caa sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo. Vogliamo continuare a crescere, migliorare i servizi offerti agli associati e rafforzare la nostra rappresentanza sul territorio, garantendo efficienza, competenza e vicinanza concreta a chi lavora ogni giorno nei campi e nelle aziende agricole”.

La nomina di Andrea Tiso si inserisce nel percorso di consolidamento di Confeuro come organizzazione impegnata nella tutela e nella valorizzazione dell’agricoltura italiana, con particolare attenzione alle esigenze delle realtà produttive diffuse sul territorio nazionale.