All’Archivio di Stato il libro di Figliolino sul giureconsulto del XVII secolo

Giovedì 11 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 11 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Eliseo Danza da Montefusco”, di Gerardo Figliolino.

L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogheranno con l’autore: Francesco Barra, già Professore di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, e Maria Teresa Lepore, avvocato.

Modererà Raffaele Barbieri, poeta e operatore culturale.

In questo libro Gerardo Figliolino, medico di professione e storico per passione, raccoglie i frutti di una ricerca durata oltre vent’anni, guidata dal desiderio di sapere e dall’amore per il suo paese, Montefusco, un incantevole borgo in provincia di Avellino.

Il risultato è una biografia di Eliseo Danza, giureconsulto vissuto nella Montefusco del XVII secolo, ricca di informazioni e dettagli inediti, scritta con rigore e chiarezza.

Eliseo Danza, in passato solo menzionato da storici locali e citato in alcuni studi di materia giuridica, trova il giusto riscatto in quest’opera, che ne ricostruisce la vita, la famiglia e gli studi, dando eco a una memoria che, seppur silenziosa, ha sfidato secoli ed eventi.