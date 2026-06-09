Visite gratuite con Asl e stand di forze dell’ordine e Protezione civile in piazza ad Avellino

VISITE MEDICHE GRATUITE DI PREVENZIONE, A CURA DELL’ASL di Avellino, direttore generale dott.ssa Maria Concetta Conte.

Ore 17.30 Screening oncologici e per l’epatite C Asl Avellino;

- screening della mammella, per le donne tra i 50 e i 69 anni;

- screening della cervice uterina, con Pap test per la fascia 25-29 anni e HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni;

- screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF);

- screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test-

Per prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Centrale Screening Oncologici tel. 0825292029/ 0825 292165.

MOSTRA STATICA DEI MEZZI MILITARI E CIVILI A CURA DELLE ISTITUZIONI IN DIVISA;

L’ESERCITO IN CAMPO: IL 232° RGT TRASMISSIONI DI AVELLINO SI PRESENTA;

POLIZIA DI STATO

STAND DEL COMANDO DEI CARABINIERI DI AVELLINO;

LA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO DI AVELLINO;

ESPOSIZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, A CURA DEL NUCLEO TRADUZIONI;

I VIGILI DEL FUOCO E L’ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO CON I LORO MEZZI E LA LORO STORIA;

LA POLIZIA LOCALE DI AVELLINO IN:” EDUCAZIONE STRADALE PER I PIU’ PICCOLI”;

Protezione civile Campania;

Protezione civile Comune di Avellino;

Misericordia di Avellino;

Associazione nazionale donatori nati della Polizia di Stato, sez. di Avellino;

Associazione nazionale Vigili del fuoco, sez. di Avellino;

I FALCHI ANTINCENDIO DI AVELLINO.