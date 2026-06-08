Il FAI Giovani di Avellino organizza una giornata dedicata alla riscoperta dell’oro blu

Il FAI Giovani di Avellino organizza una giornata dedicata alla riscoperta dell’oro blu: domenica 14 giugno i giovani del FAI, accompagnati dai professionisti dell’ABC Napoli, vi guideranno in una passeggiata presso le Sorgenti Urciuoli dell’Acquedotto del Serino, sito a Villa San Nicola, fraz. Cesinali (AV).

L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti, che sostengono il FAI e desiderano vivere una domenica immersi nella natura e nella storia di questo importante monumento storico e ambientale.

Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI. I volontari vi guideranno nei punti più importanti della storia del luogo, illustrando lo studio professionale condotto negli ultimi 10 anni sulla risorsa idrica del nostro territorio.

Cosa vedrete nella passeggiata FAI

Superato il check-in di sicurezza, sarete immersi in un ampio parco verde che percorrerete fino al punto FAI, dove i volontari vi accoglieranno per la registrazione all’evento. La passeggiata comprende la visita alle vestigia dell’acquedotto sannitico, l’antico impianto del 1800 e l’impianto moderno. Vivrete da vicino la potenza della nostra risorsa idrica entrando all’interno della camera di raccolta.

Come partecipare all’iniziativa

La sensibilità del luogo impone grande rigore e rispetto per l’ambiente; pertanto, la prenotazione è obbligatoria per tutti i visitatori (eccetto i minori di 6 anni) e i posti sono limitati. La prenotazione è possibile solo tramite una richiesta via mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.it indicando le seguenti informazioni:

• numero di persone (specificando il numero di bambini con meno di 6 anni)

• nome-cognome-email di tutti i partecipanti

• orario di visita di interesse

• se si è o meno tesserati FAI, indicando numero di tessera.

La prenotazione sarà valida solo dopo aver ricevuto conferma. Chi non avrà ricevuto riscontro, non potrà partecipare alla visita. Si prega di non presentarsi ai cancelli sprovvisti di prenotazione.

La partecipazione è soggetta a un contributo volontario a sostegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

I turni di visita previsti:

• ore 10:00

• ore 11:00

• ore 12:00

• ore 15:00

• ore 16:00

• ore 17:00

Vi aspettiamo numerosi per conoscere e approfondire insieme le bellezze naturalistiche dell’Irpinia.