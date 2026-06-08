Frigento (AV) – Il Borgo delle lettere

Il 9 giugno Carmine Pinto aprirà la prima edizione di Frigento, Il Borgo delle lettere

Frigento. Il Borgo delle lettere, nuova iniziativa culturale frigentina, prenderà il via martedì 9 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium comunale di piazza Falcone e Borsellino nel comune ufitano, e vedrà protagonista lo storico Carmine Pinto. Frigento. Il Borgo delle lettere, nuova iniziativa culturale frigentina, prenderà il via martedì 9 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium comunale di piazza Falcone e Borsellino nel comune ufitano, e vedrà protagonista lo storico Carmine Pinto.

Docente di storia contemporanea presso l’ateneo salernitano e volto noto della trasmissione di LA7 “Una giornata particolare”, presenterà un’interessante conferenza a partire dal suo libro “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870” edito da Laterza.

L’esposizione coinvolgente e moderna abbinata a una profonda conoscenza dell’argomento, aiuteranno a rappresentare un passaggio fondamentale della nostra Italia: da staterelli e principati a nazione unita con tanti grattacapi da risolvere.

A 80 anni dal Referendum tra Monarchia e Repubblica – i cittadini di Frigento si espressero in maggioranza per la Repubblica – sarà l’occasione utile per ricordare e ragionare sugli intrecci della nostra storia remota, di quando l’Unità d’Italia intraprese i suoi primi passi. Alcuni tentennamenti, determinate decisioni o mancate decisioni di allora segnano la vita attuale del Belpaese.

Il brigantaggio fu l’eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o la sfida allo Stato di bande criminali? La guerra per il Mezzogiorno concluse la crisi del Regno delle Due Sicilie, determinò il successo dell’unificazione italiana e marcò la complicata partecipazione del Mezzogiorno alla nazione risorgimentale.

Questo lavoro, per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute, offre una prospettiva sulla guerra di brigantaggio che innova interpretazioni fino a oggi date per acquisite.

«Il periodo storico di cui ci parlerà Pinto – afferma Carmine Ciullo, Sindaco di Frigento – ha visto coinvolte direttamente le nostre zone, dai plebisciti per l’adesione ai Savoia alle scorrerie dei briganti. Tra l’altro a Frigento agiva il brigante Marciano Lapio detto “Sacchetti”, che nel 1862 attaccò Sturno per impadronirsi delle armi e il giorno dopo Gesualdo, dove fu bloccato dalla popolazione».

L’iniziativa del Comune di Frigento è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica Can. Marciano De Leo, il museo FriMACT, la Pro Loco Frigentina e People Involvement.