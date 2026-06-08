Il sindacato riconosce il percorso avviato, ma chiede interventi su personale e organizzazione

La CISL FP Irpinia Sannio esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati e, in particolare, dal Direttore Generale Germano Perito, nella gestione del delicato percorso di riorganizzazione che ha interessato l’area dell’emergenza-urgenza. Si è trattato di un processo particolarmente complesso, portato avanti in un contesto caratterizzato dalla necessità di garantire contemporaneamente la continuità dell’assistenza, la sicurezza dei pazienti e la piena operatività dei servizi. In tale scenario, la presenza costante della Direzione, la capacità di coordinamento e l’attenzione alle criticità emerse hanno rappresentato elementi importanti per accompagnare una fase di cambiamento tanto significativa.

La CISL FP riconosce inoltre il valore del confronto mantenuto con gli operatori sanitari e con le rappresentanze dei lavoratori. L’ascolto delle esigenze provenienti da chi quotidianamente opera nei servizi di emergenza e urgenza ha contribuito a individuare soluzioni organizzative più aderenti alle necessità reali e a gestire con maggiore efficacia le inevitabili difficoltà incontrate lungo il percorso. Particolarmente apprezzabile è stata la volontà di affrontare le problematiche emerse con un approccio pragmatico e condiviso, nella consapevolezza che i processi di riorganizzazione sanitaria richiedono non solo investimenti e programmazione, ma anche la capacità di coinvolgere le professionalità che rappresentano il cuore del sistema.

È evidente che il percorso non può considerarsi concluso. Restano aperte questioni importanti legate al consolidamento dell’assetto organizzativo, al rafforzamento degli organici, alla valorizzazione delle competenze professionali e al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità dell’assistenza. Proprio per questo sarà fondamentale proseguire lungo la strada del confronto, dell’ascolto e della collaborazione istituzionale. La CISL FP Irpinia Sannio continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito costruttivo e senso di responsabilità, riconoscendo quanto di positivo è stato realizzato ma mantenendo alta l’attenzione sulle sfide ancora da affrontare. I risultati raggiunti rappresentano un passaggio importante, non un punto di arrivo, in un percorso che dovrà continuare a mettere al centro cittadini, lavoratori e qualità dei servizi.