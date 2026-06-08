Un ulteriore passo verso una comunità più sicura, consapevole e pronta ad affrontare le emergenze

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 16:30, presso l’area antistante l’Ufficio Postale e la Farmacia Striani, sarà inaugurata una nuova postazione DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) destinata al servizio della cittadinanza e di tutti coloro che frequentano il territorio comunale. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la tutela della salute pubblica e la sicurezza della comunità. Il dispositivo, infatti, costituisce una risorsa fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, soprattutto in contesti territoriali nei quali i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso possono risultare più lunghi a causa della distanza dalle strutture sanitarie.

La postazione DAE è stata donata dalla famiglia Biasci, in particolare da Daniela e Daniele Biasci, che hanno voluto dedicare questo significativo gesto alla memoria della loro madre, Barboni Genoveffa, cittadina di Chianche per nascita e cultura. Un atto di grande generosità e sensibilità civile che lascia un’eredità concreta e duratura a beneficio dell’intera collettività.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Sindaco Arch. Carlo Grillo, del Dott. Nicola Striani, di Daniele Biasci formatore nazionale di Salvamento Academy, che illustreranno il valore dell’iniziativa e l’importanza della diffusione delle competenze salvavita A completamento del progetto, la famiglia Biasci ha promosso e sostenuto gratuitamente anche un percorso informativo e formativo sull’utilizzo del DAE, aperto a tutta la cittadinanza. L’incontro, che si svolgerà successivamente all’inaugurazione presso la Sala Consiliare della Casa Municipale, consentirà ai partecipanti di comprendere le principali manovre di primo soccorso, il corretto utilizzo del defibrillatore e le tecniche di disostruzione delle vie aeree, inclusa la manovra di Heimlich, attraverso momenti teorici e dimostrazioni pratiche con manichino e DAE.

Grazie a questa iniziativa, Chianche compie un ulteriore passo verso una comunità più sicura, consapevole e pronta ad affrontare le emergenze. “Chi salva una vita, salva il mondo intero.”