Presentati i risultati del progetto per il benessere e la socialità degli over 65

Sabato 13 giugno, a partire dalle 19, presso Palazzo Macchiarelli a Montoro, si terrà il convegno “Benessere Argento Vivo – Il benessere del nostro territorio, come scelta, ad ogni età”, appuntamento conclusivo del progetto Argento Vivo, cofinanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un progetto che, negli ultimi mesi, ha coinvolto numerosi cittadini over 65 con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e promuovere uno stile di vita attivo attraverso attività culturali, ricreative e di benessere. È nato così un modello di welfare di comunità che mette al centro la persona, l’invecchiamento attivo e il benessere condiviso, attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio.

Guidato dall’Associazione di volontariato “L’Isola che c’è”, in qualità di capofila, insieme alla Pro Loco cittadina, l’APS Teatro Popolare Montorese e le associazioni Artisti di Dionisio APS e Campania Sud-Ovest APS, il progetto ha proposto laboratori teatrali, momenti musicali, iniziative di socializzazione e percorsi dedicati alla promozione della salute psicofisica, favorendo la partecipazione attiva degli anziani e il rafforzamento della rete sociale del territorio.

Sono stati inoltre realizzati anche percorsi di ginnastica dolce e attività motoria, finalizzati a migliorare la mobilità e favorire uno stile di vita sano e attivo per la popolazione anziana.

Nel corso dell’incontro di Sabato prossimo saranno presentati i risultati delle attività svolte, in modo da condividere con la cittadinanza l’esperienza maturata.

Michele Scognamiglio, esperto in Scienze dell’Alimentazione, approfondirà il tema del benessere alimentare e dell’importanza di corretti stili di vita in ogni fase della vita.

Al termine della serata è prevista una degustazione di prodotti tipici locali nel cortile di Palazzo Macchiarelli. Un momento conviviale che unirà gusto e benessere alimentare, valorizzando le produzioni locali come elemento di salute e identità culturale.