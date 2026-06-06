Sport, laboratori, giochi e piscina per un’estate all’insegna del divertimento e della socialità

Il Comune di Baronissi promuove il “Progetto Zeus Estate 2026”, il centro estivo rivolto ai bambini e alle bambine residenti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare le famiglie durante il periodo estivo attraverso un programma ricco di attività ludico-ricreative, sportive, laboratori manuali e giornate in piscina, pensate per favorire la socializzazione, l’autonomia e il benessere dei più piccoli.

Il progetto accoglierà un massimo di 100 minori, suddivisi in due turni da 50 partecipanti ciascuno, con attività previste dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Il primo turno si svolgerà dal 29 giugno al 10 luglio, mentre il secondo turno sarà attivo dal 13 al 24 luglio. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel potenziamento dei servizi dedicati all’infanzia e alle famiglie, offrendo un’opportunità educativa e ricreativa durante la pausa estiva. La quota di compartecipazione richiesta alle famiglie è pari a 30 euro per ciascun turno. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale istituzionale del Comune di Baronissi, accedendo con SPID o CIE alla sezione dedicata “DOMANDA PROGETTO ZEUS 2026”. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato alle ore 12:00 del 18 giugno 2026.

“Il Progetto Zeus Estate rappresenta un ulteriore tassello della nostra attenzione verso le famiglie e verso i più giovani – dichiara la Sindaca Anna Petta –. L’estate deve essere un tempo di crescita, incontro e nuove esperienze, e come Amministrazione vogliamo garantire ai bambini della nostra comunità occasioni di socialità in ambienti sicuri e qualificati. Investire nei servizi per l’infanzia significa costruire una città sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, capace di accompagnare le famiglie e promuovere il benessere della comunità”.

“Con il Progetto Zeus Estate 2026 mettiamo a disposizione delle famiglie un servizio concreto e attento ai bisogni del territorio – sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella –. Le attività proposte non sono soltanto momenti di svago, ma rappresentano importanti occasioni educative, capaci di stimolare la creatività, la collaborazione e le relazioni tra bambini. L’obiettivo è offrire un’esperienza positiva e inclusiva, sostenendo al tempo stesso i genitori nella gestione del periodo estivo”.

Il Comune di Baronissi rinnova quindi il proprio impegno nella promozione di politiche sociali dedicate alla persona, alla famiglia e alla qualità della vita, con servizi pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze della cittadinanza.