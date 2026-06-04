Famiglie, giovani e atleti insieme per la Giornata Nazionale dello Sport

Sabato 6 giugno a Sant’Agnello si festeggia la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolta sotto la direzione del CONI con l’obiettivo di valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione della società civile.

Per l’occasione dalle 18:00 alle 20:30 Piazza Matteotti, via Don Minzoni e ilpiazzale della stazione ospiteranno esibizioni dimostrative e attività delle associazioni aderenti all’iniziativa, con un momento conclusivo insieme al Sindaco Antonino Coppola, al Consigliere delegato allo Sport Rosa Mastellone, all’Amministrazione Comunale, agli istruttori, agli atleti e a tutti i partecipanti.

Tante le discipline a cui i cittadini, le famiglie e i ragazzi di ogni età potranno assistere e in cui potranno mettersi in gioco: basket, calcio, danza, tiro con l’arco, pallavolo, gimkana e sprint a tempo (novità di quest’anno: per partecipare è necessario portare la propria bici con il caschetto), pattinaggio e tante attività ludico-creative. Un momento di aggregazione e di festa per trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, i sani valori che lo sport porta con sé.

Le associazioni che partecipano all’edizione 2026 della Giornata Nazionale dello Sport CONI a Sant’Agnello sono: Gymacademy Ritmica, Danzarte, C. G. Revolution Yaya, ASD Ginnastica Sorrento, Dance Studio, Anime Danzanti, ASD BoxingClub Sorrento, C.A.G. Penisola Sorrentina, ASD Tersicore New, Box 173, ASD Sant’Agnello Promotion, Coop Sociale Alma, ASD Sant’Agnello Calcio, ANSPI San Martino, APD Carotenuto Sant’Agnello Volley, Arcieri dell’antica Quercia, Basket Sorrento e Progetto Ciclismo Sorrentino.

Le famiglie, i bambini, i ragazzi e la cittadinanza tutta sono invitati.