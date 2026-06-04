Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione istituzionale tra Comune e Regione Campania

Pratola Serra. Il Sindaco Gerardo Galdo e l’intera Amministrazione Comunale esprimono viva soddisfazione per la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. Pratola Serra. Il Sindaco Gerardo Galdo e l’intera Amministrazione Comunale esprimono viva soddisfazione per la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 00065/2026 Con questo atto, la Regione Campania ufficializza il finanziamento per il completamento della scuola primaria “V. Basile” di via Carmine Marano. Si tratta di uno stanziamento di quasi 2 milioni di euro (fondi PR FESR) che, unito ad altre risorse, porta il budget totale a 3.510.696,79 euro. Questi fondi saranno interamente investiti per mettere la parola fine a una vicenda complessa e annosa, nata nel 2016 con la perdita di un precedente contributo a causa dell’inefficienza della passata gestione amministrativa che aveva condannato l’opera a rimanere incompiuta.

Il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo è il frutto di un’incisiva e strategica attività istituzionale condotta con il determinante supporto dell’Onorevole Enzo Alaia. Già a partire dal 2024, infatti, grazie a una costante e proficua interlocuzione con l’allora Governatore Vincenzo De Luca, l’edificio scolastico era stato inserito tra gli interventi prioritari del programma regionale di riqualificazione, gettando le basi che hanno costituito l’iter per l’odierno successo.

Tale traguardo è il risultato del coeso impegno della squadra di governo guidata con ferma determinazione dal Sindaco Gerardo Galdo, con il supporto del delegato all’edilizia scolastica Rocco Raniero Sellitto, in stretta collaborazione con il Vicesindaco Nicola Silano, gli Assessori Gerardo Mazza, Stefania Sarro e Valentina La Porta, e i Consiglieri comunali Luca Cafasso, Francesco Musto e Gerardo Mauro.

Il completamento della scuola, oggi finalmente possibile, rappresenta un successo collettivo che restituirà alla comunità pratolana e alle nuove generazioni una struttura moderna, sicura e funzionale. Nell’esprimere gratitudine all’Onorevole Enzo Alaia per il continuativo sostegno al territorio, l’Amministrazione Comunale vuole elogiare il lavoro dell’ufficio tecnico composto dagli ingegneri Alessia Tarantino e Giovanni Petruzziello e dagli architetti Pasquale Capone e Mario Marino. L’ente è orgoglioso di poter trasformare un simbolo di abbandono in un luogo di rinascita, consegnando alla cittadinanza un’opera concreta che segna un passo decisivo verso il futuro e il progresso di Pratola Serra.

