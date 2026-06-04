Una giornata tra performance, musica, incontri e dialogo dedicata all’inclusione e alla libertà di espressione

Sabato 6 giugno a Grottaminarda c’è il “Grotta Queer Fest 2026″, una giornata di performance, dialoghi, musica, club culture e racconti.

Molto intenso ed articolato il programma:

- 9:30, piazza XVI Marzo, punto d’incontro del festival, uno spazio dove fermarsi e conoscersi tra cibo e musica:

- 11:00, piazza XVI Marzo, Mariana, performance urbana;

- 11:00, piazza XVI Marzo, Collettivo incontri dall’interno, “Nessun* nasce imparato per un glossario LGBTQIA+”

- 11:30/13:00, piazza XVI Marzo, Sara – To Meet You, Risveglio muscolare e balera conoscitiva con Sara Ariotti;

- 13:00/15:00, piazza XVI Marzo, streetfood e dj set, relax, cibo, musica con Pane&caffè e dj set by Rubbe;

- 15:00/15:30, piazza XVI Marzo, Sara e Kyda – Nice To Meet You 2, performance di Sara Ariotti e Kyda Pozza.

- 17:00/19:00, Sala consiliare, incontro pubblico con proiezione cortometraggio sulla storia di Ginevra Gannuscio, spazio di confronto e dialogo aperto e orizzontale;

- 19:00/22:00, Pasticceria Ciotola, cose croccanti, stand up comedy e apericena queer conviviale con Alec Trenta;

- dalle 22:00, Castello d’Aquino, “GrottaQueerGala”

performance Narcisea; dj set Ventro; performace Ivanka; dj set Ariha.

«Il Comune di Grottaminarda è felice di ospitare e patrocinare la prima edizione del Grotta Queer Fest – afferma Antonio Vitale, Vicesindaco e delegato all’Inclusione sociale – È un’iniziativa che arricchisce il nostro territorio, creando occasione di incontro, confronto e partecipazione aperte a tutta la comunità. Crediamo che il dialogo e la valorizzazione di ogni persona rappresentino elementi fondamentali per costruire una società più coesa. Siamo orgogliosi di accogliere un evento che porta nel cuore dell’Irpinia linguaggi culturali, esperienze e riflessioni capaci di promuovere consapevolezza, rispetto reciproco e cittadinanza attiva. A nome dell’intera Amministrazione un sentito ringraziamento ad organizzatori ed ospiti».