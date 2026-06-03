Protocollo d’intesa per prevenzione e tutela contro le infezioni ospedaliere

Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica. Si tratta di un fenomeno diffuso che incide sulla qualità delle cure, sulla tutela della salute dei pazienti e sulla fiducia dei cittadini nei servizi sanitari. In questa prospettiva, Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, e Anipio, Società Scientifica Nazionale degli Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere iniziative congiunte di prevenzione, informazione, formazione, ricerca e tutela dei cittadini.

È un accordo pensato per rafforzare la collaborazione tra professionisti sanitari, pazienti e rappresentanze civiche, attraverso campagne pubbliche, percorsi formativi, documenti tecnici e attività di ascolto, orientamento e supporto in materia di infezioni correlate all’assistenza.

Alla base dell’intesa vi è la consapevolezza che la sicurezza delle cure non possa essere affidata a interventi isolati, ma debba fondarsi su un dialogo continuo tra sapere scientifico, responsabilità organizzativa e ascolto dei bisogni delle persone.

Prevenire le infezioni correlate all’assistenza significa rafforzare la qualità del sistema sanitario e tutelare, prima di tutto, il diritto delle persone a cure sicure.