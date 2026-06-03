Semina e cura del verde al Parco archeologico tra arte e biodiversità

Domani, giovedì 4 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, ultimo appuntamento al Parco archeologico di Pontecagnano con le giornate condivise di semina e piantumazione dedicate alla creazione dell’Orto Tintorio, nuova esperienza partecipativa del progetto “Disseminazioni. Indagini artistiche e archeologiche del vivente nel paesaggio degli Etruschi di frontiera”, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con il sostegno de Il Museo Rigenera.

Durante l’incontro, l’artista visiva Rosita Taurone, l’agronomo Catello Pane, primo ricercatore del CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo – e gli ambientalisti del Circolo Occhi Verdi Legambiente Pontecagnano guideranno i partecipanti nell’osservazione dell’ecosistema dell’orto, con un approfondimento sul ruolo delle piante tintorie nella biodiversità e prime esperienze di estrazione dei pigmenti naturali.

Ingresso libero.